Galatasaray'ın kalecisine 1. Lig'den talip çıktı

Süper Lig’de küme düşen ve 1. Lig’de boy gösterecek olan Kayserispor, Bilal Bayazıt’ın Samsunspor’a transfer olmasının ardından kaleci arayışlarına hız verdi.

Sabah’ta yer alan habere göre; 1. Lig ekibi Kayserispor, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde transfer konusunda ciddi ilerleme kaydetti.

SON KARAR GÜNAY GÜVENÇ’TE

Transferde gözler bu kez 34 yaşındaki deneyimli kaleciye çevrildi. Kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediği ifade edilen Günay Güvenç'in, düzenli forma şansı bulabileceği bir ekibe transfer olmaya da olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Kayserispor'da ilk kaleci olma ihtimali, tecrübeli file bekçisi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Taraflar arasındaki temasların sürdüğü ve transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği öğrenildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 35 resmi maçta forma giyen Günay Güvenç, kalesinde 33 gol gördü ve 11 maçta kalesini gole kapattı.