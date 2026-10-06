Galatasaray'ı sevindiren istifa

MHK skandalının ardından TFF'de yaşanan istifa Galatasaray'ı sevindirdi. 343 Digital'in sahibi ve spor yorumcusu İbrahim Seten, A Milli Takım'da forma şansı bulan Deniz Gül ile TFF'deki görevinden ayrılan Ural Aküzüm hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seten'in özellikle Deniz Gül'ün süre almasıyla ilgili sözleri ve Ural Aküzüm hakkındaki değerlendirmeleri futbol gündeminde ses getirdi.

DENİZ GÜL'ÜN SÜRESİNİ ELEŞTİRDİ

A Milli Takım'da son dakikalarda oyuna alınan Deniz Gül'ün daha fazla süre hak ettiğini savunan Seten, teknik heyetin tercihlerini eleştirdi.

Genç futbolcunun kariyer geçmişine dikkat çeken Seten, "Galatasaray'ın golcü diye aldığı Deniz Gül'ü sen 88. dakikada Milli Takım'da oyuna alıyorsun. Ne saçma bir şey bu ya? Ben Deniz'in yerinde olsam yerin dibine girerim. Bu çocuk sonuçta Porto'da da oynadı yani." ifadelerini kullandı.

MONTELLA SIKINTISI

Milli takımın son dönemdeki kadro tercihleri ve oyuncu kullanımları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Deniz Gül'e verilen süre de tartışma yarattı.

Seten, genç oyuncunun maçın son bölümünde oyuna dahil edilmesinin hem oyuncunun gelişimi hem de takıma katkısı açısından yeterli olmadığını savundu.

"GALATASARAY URAL AKÜZÜM'Ü SEVMEZ"

İbrahim Seten'in açıklamalarındaki bir diğer dikkat çeken başlık ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevinden ayrılan Ural Aküzüm oldu.

Aküzüm'ün geçmişte Galatasaray yönetimlerinde görev yapmasına rağmen sarı-kırmızılı camia tarafından çok sevilen bir isim olmadığını öne süren Seten, Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifa eden Ural Aküzüm'ü Galatasaray hiç sevmez. Eski yöneticisi olmasına rağmen. Kendisi Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek dönemlerinde görev almıştır."

"FENERBAHÇELİLER VE GALATASARAYLILAR FARKLI BAKIYOR"

Aküzüm'ün futbol kamuoyunda farklı şekillerde algılandığını belirten Seten, kulüp taraftarlarının konuya bakış açılarının değiştiğini söyledi.

Deneyimli yorumcu, "Ama Fenerbahçelilere kalsa bu adam, Galatasaray'ın içerideki yöneticisi gibi algılanıyor. Galatasaraylılar ise Mecnun Otyakmaz'ı öyle görüyor. Çünkü Fenerbahçe'nin yemeğine katılmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

TFF'DEKİ AYRILIK SONRASI GÖZLER YENİ YAPILANMADA

Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından TFF'de yaşanan görev değişiklikleri ve istifalar dikkatle takip ediliyor. Ural Aküzüm'ün ayrılığı sonrasında federasyondaki yeni yapılanmanın nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, İbrahim Seten'in açıklamaları da futbol kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.