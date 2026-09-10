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Galatasaray'ı nasıl yendiklerini açıkladı

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, Galatasaray'ı nasıl yendiklerini açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ı nasıl yendiklerini açıkladı

Sporting Lizbon Teknik Drektörü Rui Borges, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rui Borges, Galatasaray'ı nasıl yendiklerini açıkladı.

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Haklı bir galibiyet aldıklarını ileri süren Borges, şöyle konuştu:
"İlk 20-25 dakika maçı kontrol etmekte zorlandık. Çok zor ve yoğun bir maçtı. Rakibimize çok pozisyon vermedik. Bir duran toptan gol yedik ama biz de kendi oyunumuzu oynayamadık. Rakibin yoğun ve sert oynayacaklarını, baskı kuracaklarını biliyorduk. Ancak takımım bunu beklemiyordu. İlk yarının sonuna doğru geliştik ve kendimize güven kazandık, kolektif oynadık. Devre arasına beraberlikle girmek önemliydi. İkinci yarıda oyunu değiştirmeye çalıştık. Biraz daha sert oynamamız gerekiyordu. Yaptığımız baskılarla çok fazla top kazandık ve geçiş oyunlarından pozisyonlara girdik. Birkaç tane pozisyonu daha iyi değerlendirebilirdik."

"HAKEM KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem kararlarıyla ilgili eleştirisinin sorulması üzerine Borges, şu ifadeleri kullandı:
"Ben bu konulara girmek istemiyorum. Dünyanın en iyi turnuvalarından birinde oynuyoruz. Ne Şampiyonlar Ligi'nde ne de Portekiz Ligi'nde hakem hakkında konuşmak istiyorum. Bu bizim hak ettiğimiz bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok daha iyiydik. Yaptığımız planları uyguladık. Galatasaray'a karşı daha üstündük ve daha sakin kaldık, kalitemizi gösterdik. Büyük galibiyetler için böyle oynamanız gerekiyor. Bu turnuvada büyük galibiyetler almak için büyük bir takım gibi oynamanız gerekiyor. Bugün bunu gerçekleştirdik.
Birçok futbolcusu ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olarak galibiyet almak çok önemli. Kendi evimizde güçlü olmak ve galip gelmek değerli. Şampiyonlar Ligi'ne sahamızda galibiyetle başladığımız için çok mutluyum."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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