Galatasaray'ı mutlu eden haber: Flaş Osimhen gelişmesi

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Victor Osimhen, sakatlığına rağmen Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynanacak maçların kadrosuna davet edilmişti.

Bu gelişme sonrası federasyon ile iletişime geçen Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun milli maçlarda forma giymemesini talep etmişti.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ OLDU

Galatasaray'ın talebine Nijerya'dan cevap geldi ve Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in iki eleme maçında da oynayamacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Victor Osimhen, iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor'a bir an önce iyileşmesini diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

OSIMHEN'İN SEZON KARNESİ

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 4 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.