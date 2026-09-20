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Halk TV Spor Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! "Şimdiden söyleyeyim" diyerek anlattı

Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! "Şimdiden söyleyeyim" diyerek anlattı

Galatasaray'ın 4-0'lık Trabzonspor maçından sonra bekleyen tehlikeyi açıkladı. "Şimdiden söyleyeyim" diyerek anlattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! "Şimdiden söyleyeyim" diyerek anlattı

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanında hezimete uğradı. Sarı kırmızılı takım rakibine 4-0 mağlup oldu.

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Eski futbolcu ve yorumcu İlker Yağcıoğlu, maçtan sonra Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! "Şimdiden söyleyeyim" diyerek anlattı.

"TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR"

Yağcıoğlu, TRT Spor'da katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:
"Trabzonspor, Galatasaray'ı sürklase etti. Maçın hemen başında buldukları golün de avantajı var tabii. Galatasaray bir gol yedi ki evlere şenlik. Yedikleri ilk gol inanılacak gibi değil. Salah gibi bir oyuncuya tedbir alınmaması olacak şey değil. Evet Galatasaray önde, coşkulu oynuyor. Avrupa haricinde çok fazla sıkıntı yaşamadı dedin, bu sene yaşayacak. Bu sene Trabzonspor gibi dinamik takım var. Beşiktaş'a böyle oynasın ciddi anlamda sıkıntı yaşar. Ön alan baskısını eskisi gibi yapamıyor. Amedspor'a karşı böyle oynayacaksan sıkıntı yaşarsın. Okan hocanın bazı şeylerden vazgeçmesi lazım. Bu oyun felsefesinden, kurgusundan. Orta sahaya çıktığında sorun yaşıyorsun. Osimhen olmadığında o baskıdan tamamen uzak kalıyorsun. Görüntü Galatasaray için iç açıcı değil. Takımın değişmesi lazım. Tehlike çanları çalıyor, şimdiden söyleyeyim.
Salah niye geldiğini, bu paraları neden hak ettiğini gösterdi. Hakikaten büyük bir yetenek. Hayranlıkla izlediğimiz bir Salah vardı. Onuachu'da bir sorun var orada. Ne sıkıntısı var bilmiyorum. Saviolo diye bir oyuncu var. Benim diyen golcü atamaz golü. Trabzonspor transferlerinin karşılığını aldı. Galatasaray'ı da çok tehlikeli bir fikstür bekliyor.”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Trabzonspor Okan Buruk
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