Erman Toroğlu verdi veriştirdi: Okan Buruk iddiası olay oldu

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenildiği maçtan sonra verdi veriştirdi. Okan Buruk iddiası ise olay oldu.

Toroğlu, Trabzonspor'un aman aman top oynamadığını belirterek, "Galatasaray'ın ise yüreyecek hali yoktu" dedi.

Salah'ın 3 atıp, 1 attırdığını söyleyen Toroğlu, Sözcü TV'deki programda, "Salah 'ben hepinize yeterim' dedi. Bu da Galatasaraylı futbolcuların ayıbı. Böyle hatalar yapılır mı? Salah'ın peşinden yetişemediler. Salah 3 attı bir attırdı. Salah aldığı parayı hak ettirdi" diye konuştu.

"NASIL BİR TEKNİK ADAM!"

Toroğlu, şöyle devam etti:

"Okan Buruk basın toplantısına çıkmamak için atıldı acaba? Yine hakem mi diyecekti, ne diyecekti? Nasıl bir teknik adam! Hem Okan doymuş, hem takım doymuş. En az 5-6 oyuncu gitmeliydi.

Salah, şu ana kadar 8-9 kart gördü, hepsi forma çıkarmaktan! Bizim bir hakemimiz kalkmış bu adama 'hakemi aldatmaktan' kart gösteriyor. Akıllı olun! Bu tip adam hakemi aldatmaya gitmez, sadece futbolunu oynar.

Galatasaray diye bir takım var mıydı sahada. Çift stoper gol atmaya gidiyor. Önce gol yemeyeceksin, sonra gol atacaksın. Şampiyonlar Ligi maçlarında görücem ben onları.

Okan Galatasaray'da teknik adam olmasaydı. En az 10 kere kırmızı kart görürdü. Galatasaray teknik direktörü olduğu için görmedi. Galatasaraylı oyuncularda tepki yok. İsyan eden yok. Hepsi emekli topçular gibi oynadı. Emekli maaşı alırlarsa yanarlar ama.

Galatasaray'da teknik direktör yok. Osimhen varsa var, yoksa yok. Icardi varken de böyleydi. İki topçunun sırtına bin, ne güzel ya. Bu Galatasaray takımının içinde bir şey var. Yakında çıkacak görürsün. Teknik mi idari mi görücez. Bu takımın böyle oynamaması gerekir. İlkay niye oynamıyor, niye aldınız. Yönetim mi aldı, sen mi aldın Okan. Galatasaray'a bu paraları verdirdiniz."