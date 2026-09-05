Galatasaray'dan sürpriz hamle: 2028'e kadar imzayı attı

Yaz transfer döneminde Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu'yu transfer eden Galatasaray, bu sefer de iç transfer hamlesi yaptı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, altyapıdan yetişen 20 yaşındaki file bekçisi Enes Emre Büyük'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzatma kararı aldı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Enes Emre Büyük'ü Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklemişti.

ENES EMRE BÜYÜK'ÜN PERFORMANSI

Galatasaray U19 takımında 26 maçta forma giyen genç eldiven, kalesinde 45 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapadı.

Genç kalecinin güncel piyasa değeri 50 bin euro olarak gösteriliyor.

GENÇ KALECİNİN KARİYERİ

Galatasaray altyapısından yetişen Enes Emre Büyük, 8 Mayıs 2006'da İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sarı-kırmızılı kulübün altyapısında forma giyen genç file bekçisi, 2025-26 sezonu öncesinde profesyonel sözleşmeye imza atarak A takım kadrosuna yükseldi.

1.88 metre boyundaki Enes Emre Büyük, Galatasaray'ın geleceğe yönelik kadro planlamasında yer alan genç kalecilerden biri olarak dikkat çekiyor. Kariyerinde Galatasaray U19 takımının yanı sıra Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da görev yaptı.