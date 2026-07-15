Galatasaray'dan Real Madrid'e sürpriz teklif: Arda Güler'i de etkileyecek

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid'den Federico Valverde için harekete geçti.

REAL MADRID'E GÖRÜŞME TALEBİNİ İLETTİLER

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Real Madrid'e haber yolladı. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı futbolcunun transferi için görüşme talebini iletti.

MUSLERA VE TORREIRA DA DEVREYE GİRDİ

Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın da Federico Valverde ile temasa geçerek Galatasaray'ı anlattığı öne sürüldü.

ARDA GÜLER'LE DEĞİŞMELİ OYNAYACAKTI

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho sağ kanatta Arda Güler ve Federico Valverde'yi rotasyonlu olarak oynatmayı planlıyordu. Valverde'nin ayrılığı halinde Arda Güler daha çok forma şansı bulabilecek.

9 GOL VE 13 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 49 maça çıkan Federico Valverde 4 bin 158 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 13 asist kaydetti.