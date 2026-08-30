Galatasaray'dan Rafael Leao sonrası bir transfer sürprizi daha geldi: Teklifi kabul etti

Rafael Leao'yu kadrosuna katmayı başaran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Defans hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, tanıdık bir isme yöneldi.

AL HILAL'LE BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Yusuf Akçiçek'i kiralamak için Al Hilal ile görüşen yönetim, büyük oranda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, yıllık 6 milyon euro kazanan Yusuf Akçiçek'in maaşının yaklaşık yarısını karşılayacak.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Haberde ayrıca Yusuf Akçiçek'in de Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği ifade edildi. Milli futbolcunun kısa sürede imzayı atması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER EDİLDİ

Genç futbolcu geçtiğimiz sezonun başında 22 milyon euro karşılığına Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer oldu. Akçiçek kariyerinde bir süre Galatasaray altyapısında forma giydi.