Galatasaray'dan Rafael Leao sonrası bir transfer bombası daha: Fenerbahçe de istiyordu

Yaz transfer döneminin kapanmasına artık az bir zaman kalırken Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. Son olarak Rafael Leao'yla anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, stoper transferi için sürpriz bir isme yöneldi.

GALATASARAY'DAN YUSUF AKÇİÇEK HAMLESİ

HT Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek'le ilgileniyor.

Arap ekibi, yıllık 6.5 milyon dolar kazanan Yusuf Akçiçek'in maaşının 3.75 dolarlık kısmının karşılanması halinde kiralık gitmesine izin verebileceklerini ifade etti.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYORDU

Bir diğer Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin de Yusuf Akçiçek ile ilgilendiği bilinirken maliyeti nedeniyle transferden vazgeçildiği öne sürüldü.

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla 24 maçta forma giyen Yusuf Akçiçek, bin 550 dakika sahada kaldı. Akçiçek bu sürede 1 gol kaydetti.