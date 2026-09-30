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Halk TV Spor Galatasaray'dan kaçar gibi bitmişti: 2. Lig'de bile gol atamadı

Galatasaray'dan kaçar gibi bitmişti: 2. Lig'de bile gol atamadı

Galatasaray'dan adeta kaçar gibi ayrılan yıldız futbolcu, 2. Lig'de oynadığı 4 maçta da gol atamadı ve taraftarların tepkisini çekti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'dan kaçar gibi bitmişti: 2. Lig'de bile gol atamadı

Galatasaray'ın eski futbolcusu İspanyol forvet Alvaro Morata, kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı ve adeta dibi gördü.

2025 yılında Milan'dan Galatasaray'a transfer olan Morata, sarı-kırmızılı takımdan adeta kaçar gibi ayrılarak İtalyan ekibi Como'ya imza atmıştı.

Como'dan da ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, İspanya 2. Lig ekibi Leganes'e transfer oldu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sadece 1 kez gol sevinci yaşayabilen Morata, gole hasret kaldı ve Leganes taraftarının büyük tepkisini çekti.

Galatasaray 3-1 yenildiGalatasaray 3-1 yenildi

2. LİG'DE DE GOLLE TANIŞAMADI

Sezon başında Como'dan Leganes'e transfer olan Morata, İspanyol ekibinde de istenen performansa ulaşamadı.

Yeni takımında 4 maça çıkan Morata, gol ya da asist katkısı veremedi.

TARAFTARLAR YUHALADI

Leganes taraftarları, Morata'nın performansına daha fazla dayanamadı ve tecrübeli futbolcuyu yuhaladı.

GALATASARAY PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Galatasaray ile 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol atarken 1 de asist yaptı.

Morata, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Como'da sadece 1 kez gol atabildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray İspanya
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