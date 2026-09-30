Galatasaray'dan kaçar gibi bitmişti: 2. Lig'de bile gol atamadı

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Galatasaray'ın eski futbolcusu İspanyol forvet Alvaro Morata, kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı ve adeta dibi gördü.

2025 yılında Milan'dan Galatasaray'a transfer olan Morata, sarı-kırmızılı takımdan adeta kaçar gibi ayrılarak İtalyan ekibi Como'ya imza atmıştı.

Como'dan da ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, İspanya 2. Lig ekibi Leganes'e transfer oldu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sadece 1 kez gol sevinci yaşayabilen Morata, gole hasret kaldı ve Leganes taraftarının büyük tepkisini çekti.

2. LİG'DE DE GOLLE TANIŞAMADI

Sezon başında Como'dan Leganes'e transfer olan Morata, İspanyol ekibinde de istenen performansa ulaşamadı.

Yeni takımında 4 maça çıkan Morata, gol ya da asist katkısı veremedi.

TARAFTARLAR YUHALADI

Leganes taraftarları, Morata'nın performansına daha fazla dayanamadı ve tecrübeli futbolcuyu yuhaladı.

GALATASARAY PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Galatasaray ile 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol atarken 1 de asist yaptı.

Morata, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Como'da sadece 1 kez gol atabildi.