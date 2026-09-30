Galatasaray 3-1 yenildi

Galatasaray, Yunanistan'da katıldığı hazırlık turnuvasında Yunan takımı PAOK'a 3-1 mağlup oldu.

İlk seti 25-20 alan sarı kırmızılılar, sonraki setleri 25-23, 25-20 ve 25-15 kaybetti.

Temsilcimizde Alexia 23 sayı ile en skorer isim olurken, Akimoca 12, Yasemin 10 sayı yaptı. İlkin Aydın 6, Myriam Sylla da 5 sayıda kaldı. Diğer sayılad Bongaerts (4), Merve (4), Janset (2) ve İlayda'dan (1) geldi.

VAKIFBANK-PANİONİOS: 3-1

Turnuvaya katılan diğer temsilcimiz VakıfBank ise Yunan ekibi Panionios'u 3-1 yendi.

Setler 25-17, 25-20, 22-25 ve 25-20 tamamlandı.

Markoca 29 sayıya ulaşırken, Boskovic 18, Zehra ve Cazaute 11'er sayı yaptı.

Deniz 7, Berka 3, Brancuska 2, Naz 1, Aylin 1 ve Cansu 1 sayıyla oynadı.

VakıfBank turnuvada finale yükseldi.