Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitti: İlk hareketi olay oldu

Fenerbahçe, genç yetenekleri kadrosuna katma stratejisinde dikkat çekici bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın altyapı kademelerinde forma giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yiğit Çolak ile prensipte anlaşmaya vararak transferi resmi olarak duyurdu. Rakip camiadan yapılan bu transfer, taraftarlar arasında geniş yankı buldu.

GALATASARAY U19'DA GÖZ DOLDURMUŞTU

2008 doğumlu genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray U19 takımı bünyesinde hem U19 Elit A Ligi hem de UEFA Gençlik Ligi'nde sahne aldı. Sol kanatta oynayan Çolak, özellikle hızı, bire bir mücadelelerdeki etkinliği ve hücum organizasyonlarındaki üretkenliğiyle altyapı kademesinde adından söz ettirmeyi başardı. Bu performansların karşılığında Türkiye U17 Milli Takımı forması giyme fırsatı da yakalayan genç oyuncu, kısa sürede scout ekiplerinin radarına girmişti.

İLK POZU OLAY OLDU

Daha önce Galatasaray formasıyla Metin Oktay pozu veren Yiğit Fenerbahçe'ye imza atar atmaz Sarı Lacivertli taraftarlar için poz verdi. Yiğit'in Fenerbahçe logosunu gösterdiği fotoğrafla çektirdiği fotoğraf kısa sürede gündem oldu. Özellikle Galatasaray taraftarları ezeli rakiplerine imza atan Yiğit'in transferi konusunda yönetimi topa tuttu.

BALTA İLE ANTRENMAN GÖRÜNTÜLERİ TRANSFERİN SİNYALİYDİ

Transferin resmiyete dökülmesinden önce dikkat çeken bir detay da sosyal medyada gündem olmuştu. Geçtiğimiz ay, daha önce aynı yoldan geçerek Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Çağrı Balta ile Yiğit Çolak'ın birlikte antrenman yaptığına dair görüntüler paylaşılmış, bu kareler transferin habercisi olarak yorumlanmıştı.

YİĞİT'TEN İLK SÖZLER

İmza töreninin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yiğit Çolak, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Fenerbahçe'nin bir parçası olmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten genç futbolcu, formanın taşıdığı sorumluluğun bilincinde olduğunu vurguladı. Sahada tüm gücüyle mücadele edeceğine ve taraftar için son düdüğe kadar savaşacağına söz veren Çolak, birlikte büyük başarılara imza atmak için çalışmalara daha sıkı bir şekilde devam edeceklerini ifade etti.