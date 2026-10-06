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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi depremi yaşanıyor.

Sarı - Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi sezonuna istediği başlangıcı yapamadı. Hafta sonu Karşıyaka deplasmanında yaşanan mağlubiyetin ardından Galatasaray, Avrupa sahnesindeki ilk sınavında da Hırvatistan temsilcisi Cibona'ya 96-76 yenildi.

Savunmada büyük problemler yaşayan ve top kayıplarıyla rakibine kolay fırsatlar veren Galatasaray, mücadele boyunca oyunun kontrolünü eline alamadı.

TOP KAYIPLARI MAÇIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Karşılaşmaya dengeli başlayan Galatasaray, ilk bölümde skoru 14-14'e getirmeyi başardı. Ancak üst üste yapılan top kayıpları sonrasında Cibona 19-14'lük üstünlük yakaladı.

Chimezie Metu'nun üretken oyunuyla toparlanan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 24-24 eşitlikle tamamladı. Buna rağmen ilk 10 dakikada yapılan 5 top kaybı, ilerleyen dakikalar için olumsuz sinyaller verdi.

CIBONA DIŞ ATIŞLARLA FARK YARATTI

İkinci çeyrekte de top kayıplarından kurtulamayan Galatasaray, rakibinin dış şutlarına çözüm üretemedi. Cibona, özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi.

İlk yarının bitimine doğru farkı açan ev sahibi ekip, devre arasına 50-42 üstün girdi. Hırvat ekibinde Malik Battle, ilk yarıda ürettiği 13 sayıyla ön plana çıktı.

SAVUNMA ÇÖKTÜ, FARK ÇİFT HANEYE ÇIKTI

İkinci yarıda da Galatasaray'ın savunma problemleri devam etti. Özellikle bire bir eşleşmelerde zorlanan sarı-kırmızılılar, rakibin tempolu hücumlarını durduramadı.

Üçüncü çeyreğin ortalarında fark çift haneli sayılara ulaşırken Galatasaray, uzun oyuncularını kullanarak oyuna ortak olmaya çalıştı. Ancak Cibona'nın dış atışlardaki yüksek yüzdesi karşısında direnç gösteremeyen temsilcimiz son periyoda 71-61 geride girdi.

SON ÇEYREKTE DİRENÇ KIRILDI

Karşılaşmanın son bölümünde fark daha da açıldı. Bitime 7 dakika kala skorun 81-62'ye gelmesiyle birlikte Galatasaray'ın geri dönüş umutları büyük ölçüde sona erdi.

Mücadelenin kalan bölümünde oyundan düşen sarı-kırmızılılar, parkeden 96-76 mağlup ayrılarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı.

BATTLE ŞOV YAPTI

Cibona'da gecenin yıldızı Malik Battle oldu. Yüzde 61 üç sayı isabet oranıyla oynayan Hırvat temsilcisinde Battle, 6/7 üçlükle 32 sayı üreterek galibiyetin mimarı oldu.

Eski Denizli Basket oyuncusu Roko Badzim de 19 sayılık katkısıyla dikkat çekti.

GALATASARAY'DA EN SKORER İSİMLER

Sarı-kırmızılı ekipte çift haneli skor üreten oyuncular şunlar oldu:

Aleksej Nikolic: 13 sayı, 2 asist

Alen Smailagic: 13 sayı, 9 ribaund, 2 asist

Buğrahan Tuncer: 11 sayı

Chimezie Metu: 10 sayı, 4 ribaund, 2 asist

AVRUPA'DA ALARM VEREN BAŞLANGIÇ

Karşıyaka mağlubiyetinin ardından Cibona karşısında da savunmada ciddi sorunlar yaşayan Galatasaray, yeni sezon öncesinde önemli uyarılar aldı. Özellikle top kayıpları ve dış şut savunmasındaki zaaflar teknik ekibin üzerinde çalışması gereken başlıca konular olarak öne çıktı.