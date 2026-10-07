Galatasaray’da milli takım krizi! Okan Buruk’tan yıldızlara özel müdahale

Milli takımda yaşanan kötü sonuçlar ve oyuncuların performansındaki düşüş Galatasaray’ı harekete geçirdi. Okan Buruk, milli mesai sonrası futbolcuların yeniden toparlanması için özel bir plan hazırladı.

Galatasaray’da milli takım arasının ardından oyuncuların fiziksel ve mental durumları yakından takip edilecek. Teknik direktör Okan Buruk’un, milli takımdan dönen futbolcularla birebir görüşmeler gerçekleştirme kararı aldığı öğrenildi.

KEMERBURGAZ’DA ÖZEL HAZIRLIK

Galatasaray’da lig ve Avrupa takvimindeki kritik karşılaşmalar öncesinde milli takımdan dönecek futbolcular için düğmeye basıldı. A Milli Takım’da forma giyen oyuncuların son dönemde yaşadığı formsuzluk ve alınan sonuçların ardından oluşan moral bozukluğunun sarı-kırmızılı takımın performansını etkilememesi için harekete geçildi.

Okan Buruk’un özellikle milli takım görevinden dönen futbolcularla özel görüşmeler yapacağı belirtildi.

MİLLİ OYUNCULAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve Yunus Akgün başta olmak üzere milli takım kadrosunda yer alan Galatasaraylı futbolcuların Kemerburgaz’daki süreçleri yakından takip edilecek.

Teknik heyet, oyuncuların milli takımda yaşadığı olumsuzlukları geride bırakmasını ve Galatasaray’daki hedeflere yeniden odaklanmasını amaçlıyor.

OKAN BURUK’UN EN BÜYÜK ENDİŞESİ

Galatasaray cephesinin, milli maçların ardından bazı futbolcuların performansları üzerinden yoğun şekilde eleştirilmesinden rahatsız olduğu ifade edildi. Özellikle milli takımda yaşanan başarısızlığın birkaç oyuncunun performansıyla ilişkilendirilmesinin sarı-kırmızılı teknik heyeti huzursuz ettiği aktarıldı.

Buruk ve yönetimin, milli futbolcuların Galatasaray açısından taşıdığı önemi oyunculara bir kez daha hatırlatacağı öğrenildi.

“ARTIK GERİDE BIRAKACAĞIZ” MESAJI

Yapılması planlanan görüşmelerde futbolculara moral verilmesi ve milli takım döneminde yaşananların geride bırakılmasının istenmesi bekleniyor.

Galatasaray teknik heyetinin oyunculara, mevcut formsuzluğun kalıcı olmadığı ve milli takımda geçmişte ortaya koydukları başarılı performansların göz ardı edilmemesi gerektiği yönünde mesaj vereceği belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda hedef ise milli aranın ardından futbolcuların yeniden yüksek motivasyonla sahaya dönmesini sağlamak. Galatasaray, hem ligde hem de Avrupa’da kritik maçların oynanacağı dönemde milli oyuncularından maksimum katkı almayı planlıyor.