Galatasaray'da maç sonu olay oldu: Okan Buruk sebebini açıkladı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

İLKAY GÜNDOĞAN ŞANS BULAMADI

Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk'un Lucas Torreira'yı dinlendirip İlkay Gündoğan'ı sahaya süreceği iddia edilirken beklenen olmadı. Gündoğan'ı yedekte bırakan deneyimli teknik adam forma şansı vermedi.

"OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM"

Karşılaşmanın ardından stattan ayrıldığı sırada “Barcelona maçına hazır mısın?” cevap veren İlkay Gündoğan “Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?” yanıtını verdi. Gündoğan'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu.

"BEN HİÇ TAKILMADIM"

Gündoğan'ın sözleri ortalığı karıştırırken Okan Buruk'tan ilk değerlendirme geldi. Burhan Can Terzi'ye konuşan Okan Buruk, "Bence de yanlış anlaşıldı, maç sonu ısınıp oyuna girmediği için biraz gergin olabilir çocuk. Ben hiç takılmadım çünkü İlkay iyi çalışıyor ve oynamayı bekliyor" dedi.