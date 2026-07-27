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Halk TV Spor Galatasaray'da maaş iddialarını reddetti: Yeni geldim yönetimle görüşme olmadı

Galatasaray'da maaş iddialarını reddetti: Yeni geldim yönetimle görüşme olmadı

Galatasaray'da Kaan Ayhan maaş talebinde bulunduğuna yönelik iddiaları reddetti. Ayhan herhangi bir görüşme yapmadıklarını vurguladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da maaş iddialarını reddetti: Yeni geldim yönetimle görüşme olmadı

Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'a dönen Kaan Ayhan maaş talebinde bulunduğu iddialarına yönelik açıklama yaptı.

"NE HOCAYLA NE YÖNETİMLE GÖRÜŞME OLMADI"

SporON Youtube kanalına konuşan Kaan Ayhan, "Benim tarafımdan olmadı. Zaten sözleşmem var. Dünya Kupası'ndan yeni geliyorum. Şimdiye kadar ne hocayla olsun ne yönetimle olsun hiçbir görüşme olmadı. Şu an benim hedef aldığım şeyler sözleşme konuları değil. Daha çok takıma ne katabilirim, performansla ilgili tabii ki" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da maaş iddialarını reddetti: Yeni geldim yönetimle görüşme olmadı - Resim : 1

"KENDİME ODAKLANDIM"

Performansını artırmaya odaklandığını belirten Kaan Ayhan, "Bunu mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışıyoruz. Tabii ki hak ederek. Kariyerimi en iyi şekilde bitirmek istiyorum ama bundan çok uzağım. Avrupa Şampiyonası'nda olabilmem için takımda bir başarı elde etmem gerekiyor. Bunların bilincindeyim. O yüzden pek o konulara girmedim ve daha çok kendime odaklandım" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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