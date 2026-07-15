Galatasaray'da imzalar atıldı: Ödenecek para belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı.

26.4 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre; 3 milyon sterlin (3.5 milyon euro) kiralama bedeli ödenecek. Şarta bağlı satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon sterlin (26.4 milyon euro) olacak. Oyuncuya ise 2.6 milyon euro yıllık ücret kazanacak.

"BU BİR HAYALDİ"

İmza töreninin ardından konuşan Lesley Ugochukwu, "Çok gururluyum burada olmaktan dolayı. Bu bir hayaldi, Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Buraya kazanmak için geldim" sözlerini sarf etti.

"TARAFTARLARLA KARŞILAŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Sarı-kırmızılı taraftarlara dair de konuşan yıldız futbolcu, "Taraftarlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Atmosferi daha önce videolardan gördüm. Şimdi de onlarla görüşmek istiyorum" dedi.