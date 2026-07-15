Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'da imzalar atıldı: Ödenecek para belli oldu

Galatasaray'da imzalar atıldı: Ödenecek para belli oldu

Galatasaray, Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar anlaşma şartlarını duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da imzalar atıldı: Ödenecek para belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı.

26.4 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre; 3 milyon sterlin (3.5 milyon euro) kiralama bedeli ödenecek. Şarta bağlı satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon sterlin (26.4 milyon euro) olacak. Oyuncuya ise 2.6 milyon euro yıllık ücret kazanacak.

"BU BİR HAYALDİ"

İmza töreninin ardından konuşan Lesley Ugochukwu, "Çok gururluyum burada olmaktan dolayı. Bu bir hayaldi, Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Buraya kazanmak için geldim" sözlerini sarf etti.

"TARAFTARLARLA KARŞILAŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Sarı-kırmızılı taraftarlara dair de konuşan yıldız futbolcu, "Taraftarlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Atmosferi daha önce videolardan gördüm. Şimdi de onlarla görüşmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro