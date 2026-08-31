Galatasaray'da imzalar atıldı: Anlaşma TFF'ye bildirildi
Galatasaray, Gençlerbirliği'ne kiraladığı Metehan Baltacı'nın sözleşmesini Haziran 2029'a kadar uzattı. İmzalar atılırken anlaşma TFF'ye bildirildi.
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Metehan Baltacı hakkında karar verildi.
METEHAN BALTACI'NIN SÖZLEŞMESİ 1 YIL DAHA UZATILDI
Yeni sezon öncesinde Gençlerbirliği'ne kiralanan Metehan Baltacı'yla yeni sözleşme imzalandı. Oyuncunun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Metehan Baltacı, Haziran 2029'a kadar Galatasaray'da kalacak. Anlaşma TFF'ye bildirildi.
BAHİS OPERASYONUNDA BİR SÜRE TUTUKLU KALDI
Metehan Baltacı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı. Genç futbolcu bir süre tutuklu kaldıktan sonra mahkeme kararıyla serbest kaldı. 9 Aralık'ta gözaltına alınan Baltacı, 105 gün tutuklu kaldı.
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI SONA ERDİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da 9 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Baltacı'nın cezası 7 Ağustos'ta sona erdi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi