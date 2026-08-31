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Halk TV Spor Galatasaray'da imzalar atıldı: Anlaşma TFF'ye bildirildi

Galatasaray'da imzalar atıldı: Anlaşma TFF'ye bildirildi

Galatasaray, Gençlerbirliği'ne kiraladığı Metehan Baltacı'nın sözleşmesini Haziran 2029'a kadar uzattı. İmzalar atılırken anlaşma TFF'ye bildirildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da imzalar atıldı: Anlaşma TFF'ye bildirildi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Metehan Baltacı hakkında karar verildi.

METEHAN BALTACI'NIN SÖZLEŞMESİ 1 YIL DAHA UZATILDI

Yeni sezon öncesinde Gençlerbirliği'ne kiralanan Metehan Baltacı'yla yeni sözleşme imzalandı. Oyuncunun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Metehan Baltacı, Haziran 2029'a kadar Galatasaray'da kalacak. Anlaşma TFF'ye bildirildi.

Galatasaray'da imzalar atıldı: Anlaşma TFF'ye bildirildi - Resim : 1

BAHİS OPERASYONUNDA BİR SÜRE TUTUKLU KALDI

Metehan Baltacı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı. Genç futbolcu bir süre tutuklu kaldıktan sonra mahkeme kararıyla serbest kaldı. 9 Aralık'ta gözaltına alınan Baltacı, 105 gün tutuklu kaldı.

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI SONA ERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da 9 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Baltacı'nın cezası 7 Ağustos'ta sona erdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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