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Halk TV Spor Galatasaray'da hayal kırıklığı yarattı: Maça saatler kala kötü haberi aldı

Galatasaray'da hayal kırıklığı yarattı: Maça saatler kala kötü haberi aldı

Kocaelispor'u konuk edecek Galatasaray'da karar verildi. Bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Leroy Sane yerini Rafael Leao'ya bırakacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da hayal kırıklığı yarattı: Maça saatler kala kötü haberi aldı

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen yapacak.

OKAN BURUK'TAN İLK 11 KARARI

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 kararını verdi. Sporting Lizbon maçında bulduğu şansı iyi kullanamayan Eren Elmalı kulübeye dönecek.

Galatasaray'da hayal kırıklığı yarattı: Maça saatler kala kötü haberi aldı - Resim : 1

SANE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Eren Elmalı'nın yanı sıra Leroy Sane de mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Leroy Sane hayal kırıklığı yarattı. Okan Buruk'un Sane yerine Rafael Leao'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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