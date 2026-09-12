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Halk TV Spor Galatasaray'da bu sezon 1 dakika oynadı: Ocak ayında gönderilecek

Galatasaray'da bu sezon 1 dakika oynadı: Ocak ayında gönderilecek

Galatasaray’da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak ilk futbolcu kesinleşti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da bu sezon 1 dakika oynadı: Ocak ayında gönderilecek

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, devre arası transfer dönemi için planlamalarına şimdiden başladı.

Tecrübeli teknik adam, ocak ayında takımdan gönderilecek ilk futbolcuyu belirledi.

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OCAK AYI GELİR GELMEZ GİDİYOR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, milli futbolcu Kaan Ayhan defterini kapattı.

Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray’da devre arası transfer döneminde takımdan ilk ayrılacak futbolcu Kaan Ayhan olacak.

Okan Buruk’un kadroda düşünmediği ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil edilmeyen tecrübeli isimle yollar ayrılacak.

Haberin devamında 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan’a teklif gelirse değerlendirileceği, gerekilirse Kaan Ayhan’ın bonservisinden çıkılacağı ifade edildi.

BU SEZON 1 DAKİKA FORMA GİYDİ

31 yaşındaki Kaan Ayhan, bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 1 dakika sahada kaldı.

Milli futbolcu, Galatasaray’ın Çorum FK ile oynadığı ve 2-2 biten mücadelenin 89. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
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