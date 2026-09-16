Galatasaray'da ayrılık kararının sebebi belli oldu: Bizzat açıkladı

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Nordsjaelland'a transfer olan Victor Nelsson açıklamalarda bulundu.

Danimarka basınından TV2'ye konuşan deneyimli stoper ayrılık sürecine dair bilinmeyenleri anlattı. Victor Nelsson ayrılık kararında kızının hastalığının etkili olduğunu dile getirdi.

"KIZIMIN KENDİNE HAS BAZI ZORLUKLARI VE İHTİYAÇLARI VAR"

Victor Nelsson açıklamasında "Kızımın kendine has bazı zorlukları ve ihtiyaçları var. Artık eve dönüp onun yanında olmam gereken bir zamandaydım. Onun da bana ihtiyacı var. Nordsjaelland'a transferimde bu durum büyük bir rol oynadı" sözlerini sarf etti.

144 MAÇTA FORMA GİYDİ

2021-2022 sezonunda transfer edilen Galatasaray formasıyla toplamda 144 maça çıkan Victor Nelsson, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.