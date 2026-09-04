Galatasaray'da ayrılığın perde arkası ortaya çıktı: Sözleşmesi bu yüzden feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un sözleşmesini feshetti.

VICTOR NELSSON ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

Ayrılığın gerçekleşmesinin hemen ardından Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu. Oyuncu eski kulübü Nordsjaelland ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın bonservis almaması eleştirilere sebep olurken transferin perde arkası ortaya çıktı.

KIZINA OTİZM TEŞHİSİ KONDU

Victor Nelsson'un kızına otizm teşhisi konulduğu ve uzun süredir bu konuyla mücadele ettiği öğrenildi. Deneyimli stoperin ailesiyle birlikte olmak adına Danimarka'yı tercih ettiği ifade edildi.

KOLAYLIK SAĞLANDI

Victor Nelsson'un durumundan haberdar olan Galatasaray yönetiminin karara saygı duyarak ayrılık sürecinde gerekli kolaylığı sağladığı belirtildi.

VEDA MESAJI

Victor Nelsson ayrılığın ardından yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Galatasaray,

Benim için de artık sona gelindi. Kalbimin en derinliklerinden, bana ve aileme Galatasaray'da bulunduğum süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim.

Burada geçirdiğim her dakikayı çok sevdim ve keyif aldım. Her zaman bir Galatasaray taraftarı olacağım ve kulübü uzaktan desteklemeye devam edeceğim.

Galatasaray ailesinin bir parçası olmaktan ve kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum ve gururluyum.

Bir gün sizi yeniden statta ve İstanbul'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Saygılarımla.