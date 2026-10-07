Galatasaray'da 1 dakika oynadı: Okan Buruk ilk 11'e yazdı

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Kaan Ayhan için yeni bir fırsat kapısı aralandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Kasımpaşa karşılaşmasında sağ bek pozisyonunda tecrübeli oyuncuya görev vereceği öğrenildi.

SALLAI'NİN YOKLUĞUNDA GÖZLER KAAN'DA

Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Roland Sallai'nin Macaristan Milli Takımı kadrosundan da çıkarılması, sağ bek rotasyonunda dengeleri değiştirdi.

Henüz tam olarak hazır hale gelmeyen Macar futbolcunun yokluğunda Okan Buruk'un elinde birden fazla alternatif bulunurken, Kaan Ayhan'ın bu yarışta bir adım önde olduğu belirtiliyor.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Son dönemde yedek kulübesine mahkum kalan Kaan Ayhan'ın, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

Deneyimli futbolcunun bu toplantıda daha fazla süre almak istediğini dile getirdiği ve forma rekabetine hazır olduğunu teknik heyete aktardığı ifade edilmişti.

BU SEZON SADECE 1 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Kaan Ayhan, 2026-27 sezonunda şimdiye kadar oldukça sınırlı süre alabildi.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon resmi maçlarda yalnızca Süper Lig'in açılış haftasında oynanan Çorum FK karşılaşmasının son bölümünde görev alarak toplam 1 dakika sahada kaldı.

HAZIRLIK MAÇINDA MESAJ VERDİ

Tecrübeli savunmacı, milli arada Pendikspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sağ bekte görev yaparak 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Kaan Ayhan, mücadelede gösterdiği performansın yanı sıra 88. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımına skor katkısı da sağladı. Deneyimli oyuncunun golü, karşılaşmanın 3-3'lük sonucunu belirleyen gol olarak kayıtlara geçti.

KRİTİK SINAV KAPIDA

Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması halinde Kaan Ayhan, bu sezon ilk kez uzun süre alma şansı yakalayacak. Tecrübeli futbolcu için bu mücadele hem formayı yeniden kazanmak hem de teknik heyetin güvenini pekiştirmek adına büyük önem taşıyor.