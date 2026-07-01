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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi: 8 yıl sonra ilk defa

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi. 8 yıl sonra ilk defa olacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi: 8 yıl sonra ilk defa
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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi. Sarı kırmızılı kulübün voleybol takımı 8 yıl sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

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Şampiyonlar Ligi için wild card alan takımlar açıklandı.
Buna göre Türkiye'den Galatasaray, İtalya'dan sonra Novara Şampiyonlar Ligi için wilcard alan 2 takım oldu.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi: 8 yıl sonra ilk defa - Resim : 2
Geçen sezon wild card'la Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Zeren Spor'un ise adı bu kez açıklanmadı. Zeren Spor, büyük olasılıkla CEV Cup'ta mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILACAK TÜRK TAKIMLARI

Voleybol kadınlarda Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne 4 takım katılacak.
Türkiye'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek 4 takım şöyle:
Vakıfbank
Fenerbahçe
Eczacıbaşı
Galatasaray

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi: 8 yıl sonra ilk defa - Resim : 3

Galatasaray, geçen sezon Sultanlar Ligi'ne 5. sırada tamamlamıştı. Sarı kırmızılı takım CEV Kupası'nda ise şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Voleybol Şampiyonlar Ligi
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