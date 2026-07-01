Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi: 8 yıl sonra ilk defa

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi. Sarı kırmızılı kulübün voleybol takımı 8 yıl sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Şampiyonlar Ligi için wild card alan takımlar açıklandı.

Buna göre Türkiye'den Galatasaray, İtalya'dan sonra Novara Şampiyonlar Ligi için wilcard alan 2 takım oldu.



Geçen sezon wild card'la Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Zeren Spor'un ise adı bu kez açıklanmadı. Zeren Spor, büyük olasılıkla CEV Cup'ta mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILACAK TÜRK TAKIMLARI

Voleybol kadınlarda Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne 4 takım katılacak.

Türkiye'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek 4 takım şöyle:

Vakıfbank

Fenerbahçe

Eczacıbaşı

Galatasaray

Galatasaray, geçen sezon Sultanlar Ligi'ne 5. sırada tamamlamıştı. Sarı kırmızılı takım CEV Kupası'nda ise şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.