Galatasaray'a Osimhen için dev bonservis teklifi

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezona dair kadro planlaması devam ederken en çok merak edilen konulardan biri Victor Osimhen'in geleceği oldu.

Her ne kadar sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü satmayı düşünmediğini dile getirse de Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

CHELSEA'DEN 130 MİLYON EUROLUK OSIMHEN HAMLESİ

Sözcü'de yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalacak. İngiliz kulübü, Victor Osimhen transferini tamamlamak için 130 milyon euro bonservis bedeli teklif edecek.

GALATASARAY EN AZ 150 MİLYON EURO BEKLİYOR

Galatasaray yönetimi daha önce 150 milyon euronun altında yapılacak teklifleri değerlendirmeye almayacağını ifade etmişti.