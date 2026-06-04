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Halk TV Spor Milli futbolcu rest çekti: Galatasaray'dan başka takıma gitmem

Milli futbolcu rest çekti: Galatasaray'dan başka takıma gitmem

Forvet arayışını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Deniz Gül'ü listeye ekledi. Genç futbolcu daha önce Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetmişti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli futbolcu rest çekti: Galatasaray'dan başka takıma gitmem

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Icardi'yle henüz anlaşamayan sarı-kırmızılılar, ilk hamleyi forvet hattına yapmayı düşünüyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ DENİZ GÜL'Ü LİSTESİNE ALDI

Arda Özkurt'un haberine göre; Bertuğ Yıldırım transferi için Başakşehir'le anlaşamayan Galatasaray yönetimi, Deniz Gül'e yöneldi.

Arda Özkurt açıklamasında "Deniz Gül, Galatasaray’ın santrfor adaylarından biri. Şu an için Başakşehir’in yüksek bonservis talebi nedeniyle Bertuğ Yıldırım ismi rafa kaldırıldı. Bertuğ’a Süper Lig’den başka kulüplerin de ilgisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu rest çekti: Galatasaray'dan başka takıma gitmem - Resim : 1

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ 'GALATASARAYLIYIM' DİYEREK REDDETTİ"

Oyuncunun devre arası Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini hatırlatan Arda Özkurt, "Deniz Gül, devre arası Fenerbahçe’nin teklifini, 'Ben Galatasaraylıyım. Türkiye’de oynarsam Galatasaray’da oynamak istiyorum.' diyerek reddetmişti. Deniz, Galatasaray forması giymek istiyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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