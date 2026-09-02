Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber
Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ayağındaki ödem nedeniyle antrenmana katılamadı.
Süper Lig'in dördüncü haftasında Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz son antrenmana katılmadı.
BARIŞ ALPER YILMAZ MR'A GİRDİ
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Barış Alper Yılmaz'ın ayağında darbeye bağlı ödem oluştu. Oyuncunun durumunu yapılacak MR'ın ardından belli olacak.
Ali Naci Küçük açıklamasında "Barış Alper Yılmaz ayağındaki problem sebebiyle bugünkü antrenmana katılamadı. Ayağına aldığı darbe sonrası ödem oluştu ve MR'a göderildi. Kendisi fedakarlık yapıp oynamak istiyor ama son durumu maç günü belli olacak" ifadelerini kullandı.
BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
4 Eylül Cuma günü Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.