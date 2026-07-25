Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: İmzayı attı

Galatasaray, yeni transferini internet sitesinden resmen açıkladı. ABD'li basketbolcu Sydney Taylor imzayı attı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna ABD'li guard Sydney Taylor eklemesini yaptı. Kulübümüz, skorer kimliğiyle öne çıkan oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Hücumdaki etkinliği ve yüksek yüzdeli şutlarıyla takımımıza katkı sağlayacak olan Sydney Taylor’a Galatasaray forması altında başarılı bir sezon diliyoruz. Sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin!"

SYDNEY TAYLOR KİMDİR?

Galatasaray Kulübü, Sydney Taylor'u şu ifadelerle tanıttı:



21 Haziran 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen Sydney Taylor, kolej basketboluna 2019 yılında UMass formasıyla adım attı. UMass'teki dört yıllık kariyeri boyunca istikrarlı bir şekilde performansını artıran başarılı guard, özellikle üç sayı çizgisinin gerisindeki etkinliğiyle dikkat çekti. Kolej kariyerinin son senesini (2023-2024) Louisville formasıyla geçiren Taylor, burada da takımının en önemli skor opsiyonlarından biri oldu.

Kolej sonrası profesyonel kariyerine 2024-2025 sezonunda Litvanya ekibi Kibirkstis Vilnius ile başlayan Sydney Taylor, asıl büyük çıkışını 2025-2026 sezonunda Polonya temsilcisi MB Zagłębie Sosnowiec çatısı altında gerçekleştirdi. Polonya liginde 22.8 sayı, 3.7 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakalayarak üst düzey bir sezon geçiren Taylor, Avrupa basketbolunda adından söz ettirmeyi başardı.

Bu skorer performansının ardından 2026 yazında WNBA takımlarından Chicago Sky ile sözleşme imzalayan yetenekli guard, yeteneğini Amerika'da da hızla kanıtladı. Bu sezon Indiana Fever karşısında kenardan gelerek kaydettiği 30 sayı ve New York Liberty karşısında bulduğu 31 sayı ile dikkatleri üzerine çeken Taylor, devam eden WNBA sezonunda Chicago Sky formasıyla 14.2 sayı, 1.5 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. İki numaralı pozisyonda görev yapan Taylor; yüksek dış şut yüzdesi, bitiriciliği ve hücumdaki akıcılığı ile öne çıkıyor.