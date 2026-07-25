Ultimatom verdi ama sızmasını engelleyemedi: Galatasaray'ın transferleri ortaya çıktı

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"Fırsat transferi gerçekleşirse orta sahaya da bir oyuncu alınacak. Eğer Singo, Inter'e giderse sağ beke de bir oyuncu planlanacak. Bence doğru adımlar atılıyor. Galatasaray'ın sessiz hareket etmesi, özellikle başkanın transferlerin dışarıya sızmaması için yönetime verdiği ultimatom benim adıma değerli."