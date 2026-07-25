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Halk TV Spor Ultimatom verdi ama sızmasını engelleyemedi: Galatasaray'ın transferleri ortaya çıktı

Ultimatom verdi ama sızmasını engelleyemedi: Galatasaray'ın transferleri ortaya çıktı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ültimatom verdi ama sızmasını engelleyemedi. Sarı kırmızılıların transferleri ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ultimatom verdi ama sızmasını engelleyemedi: Galatasaray'ın transferleri ortaya çıktı - Fotoğraf: 1
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in transferlerin gizli yapılması için verdiği ültimatom da sızmasını engelleyemedi. Galatasaray'ın transferleri ortaya çıktı.

Ultimatom verdi ama sızmasını engelleyemedi: Galatasaray'ın transferleri ortaya çıktı - Fotoğraf: 2
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Galatasaray'ı yakından izleyen ve yönetime de yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Tüzemen, transfer çalışmalarındaki gelişimi tek tek anlattı. Tüzemen, Sabah'daki habere göre şu bilgileri verdi:

Ultimatom verdi ama sızmasını engelleyemedi: Galatasaray'ın transferleri ortaya çıktı - Fotoğraf: 3
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"Galatasaray taraftarlarının 'transferler nerede kaldı' diye yönetimi topa tutmasını doğru bulmuyorum. Yeni nesil taraftar, hem sabırsız hem de kolay tüketici. Özbek ve yönetiminin 4 yıl boyunca yaşadıkları şampiyonluklardaki transfer politikasına bakarsak ağustos sonları eylül başı Galatasaray'ın transferde zirve yapacağı dönemdir."

Ultimatom verdi ama sızmasını engelleyemedi: Galatasaray'ın transferleri ortaya çıktı - Fotoğraf: 4
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"10 numara transferi ile ilgili gelişmeyi yapmadan önce transfer politikası için iki örnek vereceğim… İcardi, altını çiziyorum 7 Eylül 2022'de PSG'den kiralık olarak geldi, 1 yıl sonra 2023'te 28 Temmuz'da G.Saray'a imza attı. Arjantinli yıldız, 2 şampiyonluğa resmen damga vurdu."

Ultimatom verdi ama sızmasını engelleyemedi: Galatasaray'ın transferleri ortaya çıktı - Fotoğraf: 5
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"Osimhen, 4 Eylül 2024'te kiralık geldi, 30 Temmuz 2025'te G.Saray'la anlaştı. 2 büyük yıldızın ve yönetimin ortak noktası nedir? Eylül ayının başında kiralık gelmişler, temmuz sonunda da imzayı basmışlar."

Ultimatom verdi ama sızmasını engelleyemedi: Galatasaray'ın transferleri ortaya çıktı - Fotoğraf: 6
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"Galatasaray yönetimi 10 numara konusunda da bu politikayı izlemeye devam ediyor. Bruno Fernandes, gelmek istiyor, Galatasaray da oyuncuyu kadrosunda istiyor. Ama 32 yaşındaki oyuncuya 50 milyon poundu vermeyi planlamıyor"

Ultimatom verdi ama sızmasını engelleyemedi: Galatasaray'ın transferleri ortaya çıktı - Fotoğraf: 7
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"Manchester United bir yıl sonra sözleşmesi bitecek oyuncu ile ilgili bonserviste indirim yaparsa Fernandes imzayı atacak. Ayrıca Fernandes zora girerse B ve C planları da var!"

Ultimatom verdi ama sızmasını engelleyemedi: Galatasaray'ın transferleri ortaya çıktı - Fotoğraf: 8
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"Başkan Dursun Özbek, transfer politikasını bizzat yönetiyor. Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk, başkanla sürekli iletişim halinde. Ağustosun sonu, eylül başı Galatasaray'ın 10 numara, stoper ve bir kanat için hamle yapacağı dönem olacak."

Ultimatom verdi ama sızmasını engelleyemedi: Galatasaray'ın transferleri ortaya çıktı - Fotoğraf: 9
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"Fırsat transferi gerçekleşirse orta sahaya da bir oyuncu alınacak. Eğer Singo, Inter'e giderse sağ beke de bir oyuncu planlanacak. Bence doğru adımlar atılıyor. Galatasaray'ın sessiz hareket etmesi, özellikle başkanın transferlerin dışarıya sızmaması için yönetime verdiği ultimatom benim adıma değerli."

Galatasaray Dursun Özbek Victor Osimhen Mauro Icardi Okan Buruk Transfer
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