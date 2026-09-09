Halk TV Spor Galatasaray U19 uzatmalarda yıkıldı: 4 dakika içinde her şey değişti

Galatasaray U19 uzatmalarda yıkıldı: 4 dakika içinde her şey değişti UEFA Gençlik Ligi 1. hafta maçında Galatasaray U19, 2-0 önde olduğu Sporting Lizbon U19 karşısında 4 dakika içinde yediği iki golle 2-2 berabere kaldı.