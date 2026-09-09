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Halk TV Spor Galatasaray U19 uzatmalarda yıkıldı: 4 dakika içinde her şey değişti

Galatasaray U19 uzatmalarda yıkıldı: 4 dakika içinde her şey değişti

UEFA Gençlik Ligi 1. hafta maçında Galatasaray U19, 2-0 önde olduğu Sporting Lizbon U19 karşısında 4 dakika içinde yediği iki golle 2-2 berabere kaldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray U19 uzatmalarda yıkıldı: 4 dakika içinde her şey değişti

Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi 1. hafta maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon U19 ile karşı karşıya geldi.

Stadium Aurelio Pereira'da oynanan karşılaşmaya Galatasaray, Arda Y., Yusuf, Cihan, Dağhan, Abdulsamet, Armando, Oğulcan, Furkan, Eyüp (K), Arda T. ve Ada Y. 11'i ile başladı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Necati Ateş Sporting Lizbon Galatasaray maçının sonucunu duyurduNecati Ateş Sporting Lizbon Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

50. dakikada sarı kırmızılı ekip Yusuf'un attığı golle öne geçti. 65. dakikada Arda Tagay'ın attığı golle fark ikiye çıktı.

74. dakikada ise Cihan gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GALATASARAY UZATMALARDA YIKILDI

Ev sahibi takım 90+4. dakikada Sandro Ferreira ve 90+9. dakikada Diego Coxi ile golleri buldu.

Müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray U19 Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında ise Barcelona U19'u ağırlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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