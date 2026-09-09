Galatasaray U19 uzatmalarda yıkıldı: 4 dakika içinde her şey değişti
UEFA Gençlik Ligi 1. hafta maçında Galatasaray U19, 2-0 önde olduğu Sporting Lizbon U19 karşısında 4 dakika içinde yediği iki golle 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi 1. hafta maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon U19 ile karşı karşıya geldi.
Stadium Aurelio Pereira'da oynanan karşılaşmaya Galatasaray, Arda Y., Yusuf, Cihan, Dağhan, Abdulsamet, Armando, Oğulcan, Furkan, Eyüp (K), Arda T. ve Ada Y. 11'i ile başladı.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
50. dakikada sarı kırmızılı ekip Yusuf'un attığı golle öne geçti. 65. dakikada Arda Tagay'ın attığı golle fark ikiye çıktı.
74. dakikada ise Cihan gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
GALATASARAY UZATMALARDA YIKILDI
Ev sahibi takım 90+4. dakikada Sandro Ferreira ve 90+9. dakikada Diego Coxi ile golleri buldu.
Müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Galatasaray U19 Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında ise Barcelona U19'u ağırlayacak.