Galatasaray transfer beklerken Suudi Arabistan'dan gelen teklif şaşırttı

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması devam ederken sağ bek Wilfried Singo ile ilgili şaşırtan bir transfer gelişmesi yaşandı. Afrika basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden Damac FC, 25 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe resmi bir teklif sundu.

SARI-KIRMIZILI YÖNETİM TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Galatasaray yönetiminin, miktarı açıklanmayan bu teklifi yetersiz bularak reddettiği bildirildi.

Öte yandan Wilfried Singo'nun kendisinin de Galatasaray'da kalmak ve kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği aktarıldı.

SAKATLIK SORUNLARI İSTİKRARI ENGELLEDİ

2025 yazında Monaco'dan yaklaşık 30 milyon Euro karşılığında transfer edilen Singo, sahada bulunduğu dönemlerde sergilediği performansla beğeni toplamayı başarsa da yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle istikrarlı bir süreç geçiremedi. Fildişi Sahili asıllı sağ bek, transferinden bu yana toplam 145 günü sakatlıklarla geçirirken bu süreçte 23 resmi karşılaşmada forma giyme fırsatı bulamadı.

23 MİLYON DEĞERİ VAR

Singo'nun Galatasaray'dan yıllık 4.8 milyon Euro maaş aldığı belirtildi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 23 milyon Euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR GEÇERLİ

Wilfried Singo'nun Galatasaray ile imzaladığı sözleşmenin Haziran 2030'a kadar geçerli olduğu hatırlatıldı.