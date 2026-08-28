Dursun Özbek transferde eski defterleri açtı

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek yönetimi transferde rotayı değiştirdi. Sarı - Kırmızılılar eski yıldızına döndü. Dursun Özbek'in talimatıyla eski defterler açılıyor.

Yeni sezon öncesinde kanat bölgesine takviye arayışını sürdüren Galatasaray'da gözler bir kez daha Noa Lang'a çevrildi. Rafael Leao transferinde istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı oyuncuyu yeniden transfer listesinin başına yerleştirdi.

NAPOLI SPORTİF DİREKTÖRÜYLE İLK TEMAS KURULDU

İtalyan spor sitesi Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray yönetimi, Noa Lang'ın transferi konusunda Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile resmi temasa geçti. Görüşmede oyuncunun bonservis bedeli ve olası anlaşmanın şartları detaylı şekilde ele alındı. Sarı-kırmızılıların, geçen sezon takıma çabuk uyum sağlayan Hollandalı futbolcunun transferini kısa sürede sonuçlandırmak istediği belirtiliyor.

25 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE HAZIRLANIYOR

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın aktardığına göre Galatasaray, Napoli'nin talep ettiği yaklaşık 25 milyon Euro'luk bedeli karşılamaya hazırlanıyor. Transferin doğrudan bonservis ödemesiyle ya da zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama formülüyle tamamlanabileceği ifade ediliyor. Taraflar arasındaki ilk temasların başladığı, görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği kaydedildi.

NAPOLI'DEN NET ŞART: BONSERVİS YA DA ZORUNLU SATIN ALMA

İtalyan ekibinin, Noa Lang'ı yalnızca bonservis karşılığında veya zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama anlaşmasıyla göndermeyi kabul edeceği belirtiliyor. Napoli'nin oyuncu için yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir beklenti içinde olduğu aktarılırken, bu transferden elde edilecek gelirin İtalyan kulübünün yeni bir forvet transferinde kullanılmasının planlandığı ifade ediliyor.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİCİ

Noa Lang, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştu. Hollandalı kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 19 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak toplamda beş gole doğrudan etkide bulundu.

JUVENTUS MAÇINDA İKİ GOLLE ÖNE ÇIKMIŞTI

Yıldız oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında oynanan karşılaşmada kaydettiği iki golle adından söz ettirmişti. Süper Lig'de gol sevinci yaşayamayan Lang, lig maçlarında ise üç asistlik katkı vererek takıma önemli katkılar sundu.

LEAO'YA ALTERNATİF

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi, takımı ve Süper Lig'i yakından tanıyan Noa Lang'ın transferini Rafael Leao'ya güçlü bir alternatif olarak görüyor. Oyuncunun daha önce sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkmış olması, adaptasyon sürecinde risk taşımaması açısından yönetim tarafından avantajlı bir tercih olarak değerlendiriliyor.