Galatasaray son taleplerini duyunca masadan kalktı: Bitti denilen transfer rafa kalktı
Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Al Nassr'ın anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu ekletmek istemesi üzerine masadan kalktı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Jhon Duran transferi rafa kalktı. Bir süredir oyuncuyu kiralamak için Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'la görüşen sarı-kırmızılılar masadan kalktı.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU MASADAN KALDIRDI
Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Arap ekibinin zorunlu satın alma opsiyonunda diretmesi üzerine bu kararı aldı.
Zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyeceğini bildiren sarı-kırmızılılar, Al Nassr'ın ısrarından vazgeçmesini bekliyor.
FENERBAHÇE VE ZENIT'TE KİRALIK OYNADI
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de ikinci yarısını ise Zenit'te kiralık olarak geçiren Jhon Duran 30 maça çıktı. Duran, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
DİSİPLİNSİZ TAVIRLARI AYRILIĞI GETİRDİ
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jhon Duran disiplinsiz tavırları nedeniyle istenmeyen adam ilan edilmişti.