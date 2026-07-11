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Halk TV Spor Galatasaray son taleplerini duyunca masadan kalktı: Bitti denilen transfer rafa kalktı

Galatasaray son taleplerini duyunca masadan kalktı: Bitti denilen transfer rafa kalktı

Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Al Nassr'ın anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu ekletmek istemesi üzerine masadan kalktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray son taleplerini duyunca masadan kalktı: Bitti denilen transfer rafa kalktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Jhon Duran transferi rafa kalktı. Bir süredir oyuncuyu kiralamak için Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'la görüşen sarı-kırmızılılar masadan kalktı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU MASADAN KALDIRDI

Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Arap ekibinin zorunlu satın alma opsiyonunda diretmesi üzerine bu kararı aldı.

Zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyeceğini bildiren sarı-kırmızılılar, Al Nassr'ın ısrarından vazgeçmesini bekliyor.

Galatasaray son taleplerini duyunca masadan kalktı: Bitti denilen transfer rafa kalktı - Resim : 1

FENERBAHÇE VE ZENIT'TE KİRALIK OYNADI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de ikinci yarısını ise Zenit'te kiralık olarak geçiren Jhon Duran 30 maça çıktı. Duran, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

DİSİPLİNSİZ TAVIRLARI AYRILIĞI GETİRDİ

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jhon Duran disiplinsiz tavırları nedeniyle istenmeyen adam ilan edilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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