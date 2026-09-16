Galatasaray'ın Can Uzun planı değişti

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği 20 yaşındaki genç yıldız Can Uzun için ocak ayı transfer döneminde tekrar Frankfurt'un kapısını çalacak.

İLK SIRADA O VAR

Teknik direktör Okan Buruk'un en çok istediği isim Can Uzun için ara transfer döneminde de yakın temasın başlaması bekleniyor. Genç yıldız, sarı-kırmızılıların listesinde ilk sıralarda bulunuyor.

PLANLAR DEĞİŞTİ

Galatasaray, yaz transfer döneminde çok istediği Can Uzun için ocak ayı transfer döneminde tekrardan harekete geçme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, millî yıldız için Frankfurt'un kapısını tekrar çalacak.

HER YERDE OYNUYOR

Galatasaray'da Okan Buruk ve ekibinin en çok istediği isim olan genç yıldız, hücum bölgesinin her yerinde oynayabiliyor. Asıl mevkisi on numara pozisyonu olan 20 yaşındaki yıldız isim; forvet, sağ kanat ve sol kanatta da görev alabiliyor.

GEÇEN SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 26 resmi maçta süre alan yıldız isim, 10 kez fileleri sallarken 4 kez de gol pası verdi.

BU SEZONA BOMBA GİBİ BAŞLADI

Sarı-kırmızılı ekibin gözdesi olan Can Uzun, bu sezona kariyerinin en iyi başlangıç performansını göstererek adım attı. Eintracht Frankfurt formasıyla Almanya Kupası ve Bundesliga'da 4 maça çıkan millî futbolcu; 4 gol ve 3 asistle, toplamda 7 gollük bir skor katkısı verdi.