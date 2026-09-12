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Halk TV Spor Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a şok: Konyaspor'a 2 dakika yetti

Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a şok: Konyaspor'a 2 dakika yetti

Trabzonspor'u konuk eden Konyaspor tek golle kazandı. Yeşil-beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a şok: Konyaspor'a 2 dakika yetti
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Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

KONYASPOR TEK GOLLE KAZANDI

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan tek golle galip ayrıldı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Rajmund Toth kaydetti.

İLK KEZ KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte Konyaspor ligde ilk kez kazanmayı başarırken Trabzonspor 2. mağlubiyetini aldı. 3 puana ulaşan Konyaspor, 16. sırada yer aldı. 7 puandaki Trabzonspor ise 6. sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.

DETAYLAR

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Anıl Usta, Bersan Duran

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Adil Demirbağ, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Toth, Gonçalves, Muleka

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan, Salah, Muçi, Aral Şimşir, Onuachu

Gol: Dk. 2 Toth (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 45+2 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Konyaspor Süper Lig
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