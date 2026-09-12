Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a şok: Konyaspor'a 2 dakika yetti
Trabzonspor'u konuk eden Konyaspor tek golle kazandı. Yeşil-beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
KONYASPOR TEK GOLLE KAZANDI
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan tek golle galip ayrıldı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Rajmund Toth kaydetti.
İLK KEZ KAZANDILAR
Bu sonuçla birlikte Konyaspor ligde ilk kez kazanmayı başarırken Trabzonspor 2. mağlubiyetini aldı. 3 puana ulaşan Konyaspor, 16. sırada yer aldı. 7 puandaki Trabzonspor ise 6. sırada kaldı.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.
DETAYLAR
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Anıl Usta, Bersan Duran
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Adil Demirbağ, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Toth, Gonçalves, Muleka
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan, Salah, Muçi, Aral Şimşir, Onuachu
Gol: Dk. 2 Toth (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 45+2 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor)