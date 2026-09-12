Galatasaray maçı öncesi meydan okudu: Daha iyi konumdayız

Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. 13 Eylül Pazar günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

"DAHA İYİ KONUMDAYIZ"

Karşılaşma öncesi Erdem Açıkgöz'e konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, “Kocaeli’nde Galatasaray’ı yeneceğiz.” demiştim, yendik. Rams Park’ta da puan ya da puanlar alacağız, demiştim; aldık. Şimdi de şunu söylüyorum: Biz psikolojik olarak Galatasaray’dan daha iyi konumdayız" dedi.

Recep Durul'un açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray, Sporting deplasmanından mağlubiyetle döndü. Taraftar ve yönetim baskısı olacaktır, bunu biliyoruz. Mücadeleye 1-0 önde başlayacağız. Biz yönetim, futbolcu ve taraftar olarak çok motiveyiz. Maçın nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Galatasaray’dan puan ya da puanlar alacağımıza eminiz.

"GALATASARAYLI YÖNETİCİLERLE BERABER TAKİP EDECEĞİZ"

Galatasaray yönetimi beni protokole davet etti. Bu yaklaşımları için çok teşekkür ederim çok mutlu oldum. Protokol tribününde Galatasaraylı yöneticilerle birlikte maçı takip edeceğiz.

"DIŞARIDA KUCAKLAŞIYORUZ"

Bizim Galatasaray yönetimiyle aramızda bir şey yok. Dışarıda kucaklaşıyoruz; başkanla, yöneticilerle görüşüyoruz. Mücadelenin fair-play ve dostluk çerçevesinde olması lazım. Geçmişte bazı yanlış anlaşılmalar oldu ama bizim Kocaelispor olarak hiçbir kulübe karşı olumsuz bir düşüncemiz yok. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun.

"GÜZEL MAÇLAR YÖNETİLİYOR"

Federasyonumuzun yapmış olduğu tüm çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Artık güzel maçlar yönetiliyor. Hakemlerimizin her maçta, her pozisyonda ve her kararda aynı standardı uygulaması gerekiyor. Bunlar arttıkça Süper Lig’in kalitesi de yükselecektir.

"FEDERASYONUN YANINDAYIZ"

TFF ve MHK’nin almış olduğu kararlar futbolumuzu ileri taşıyor. Anthony Taylor kararı da çok doğru bir karar. Bunun sonuçlarını zamanla daha iyi göreceğiz. Biz Kocaelispor olarak federasyonun ve MHK’nin yanındayız. Tüm kulüplerin de böyle olması lazım. Biz kurumları destekleyip büyütürsek bunun faydasını yine biz görürüz. Bu yüzden, almış oldukları tüm kararları destekliyoruz. Manipülasyonları ve algı operasyonlarını dikkate almıyoruz. Nesnel bakış açısını önemsiyoruz.