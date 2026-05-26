Galatasaray istenen parayı duyunca şaştı kaldı: 2 yıldızını takasta önerdi
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, 15 milyon euro istenmesi üzerine yeni bir teklifle geldi. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'e Ahmed Kutucu Kazımcan Karataş'ın yanı sıra bir miktar para önerdi.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Forvet hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yerli bir isme yöneldi.
HEDEF BERTUĞ YILDIRIM
Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Başakşehir'de forma giyen Bertuğ Yıldırım'a yöneldi.
15 MİLYON EURO İSTEDİLER
Kulüpler arasında ilk görüşmeler yapılırken 15 milyon euro talep edilmesi sarı-kırmızılıları şaşkına çevirdi. Böyle bir bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar yeni bir teklifle kapıyı çaldı.
AHMED KUTUCU VE KAZIMCAN KARATAŞ'I ÖNERDİLER
Galatasaray'ın Ahmed Kutucu ve Kazımcan Karataş artı bir miktar para teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar teklifin kabul edilmesini bekliyor.
7 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Başakşehir formasıyla 22 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
