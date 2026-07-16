Halk TV Spor Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu Kadın basketbolunda Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin ve Beşiktaş BOA gruplarını öğrenirken, Emlak Konut elemelerde Panathinaikos'la eşleşti.