Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood İstanbul'da

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood'a kavuştu.

İngiliz yıldız İstanbul'a gelirken, çok sayıda Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u karşılamak için İstanbul Havalimanı'na akın etti.

KULÜP TARİHİNE GEÇEN TRANSFER

Mason Greenwood, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız için Marsilya'ya 39 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir."

45 MAÇTA 37 GOL KATKISI

Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 45 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 26 gol atarken 11 asist yaptı ve 37 gole doğrudan katkı sağladı.

BİNLERCE TARAFTAR UÇAĞI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood’u Türkiye’ye getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı, uçak takip sistemi ‘FlightRadar24’ uygulamasında şu anda en çok takip edilen uçuş oldu.

Binlerce sarı-lacivertli taraftar yeni transferlerini taşıyan uçağı takip etti.