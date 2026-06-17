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Halk TV Spor Galatasaray da Galatasaray derken: Yeni takımı resmen açıklandı

Galatasaray da Galatasaray derken: Yeni takımı resmen açıklandı

Uzun süredir adı Galatasaray'la anılan Bernardo Silva'nın yeni takımı resmen açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray da Galatasaray derken: Yeni takımı resmen açıklandı

İngiltere'nin Manchester City takımıyla sözleşmesi bitince yollarını ayıran Portekizli futbolcu Bernardo Silva'nın yeni takımı resmen açıklandı.

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Portekizli futbolcunun adı uzun süredir Galatasaray'la anılıyordu. Hatta transferde anlaşmanın sağlandığı bile iddia edilmişti.

REAL MADRİD'E İMZAYI ATTI

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli futbolcu Bernardo Silva'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Galatasaray da Galatasaray derken: Yeni takımı resmen açıklandı - Resim : 2
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde son olarak 9 sezon Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ile İngiltere Süper Kupası kazandı.
Daha önce Benfica ve Monaco'da forma giyen Bernardo Silva, kulüp kariyerinde 642 maçta 11 gol attı.
Tecrübeli futbolcu Portekiz Milli Takımı'nda da 109 maçta fileleri 14 kez havalandırdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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