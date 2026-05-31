Bernardo Silva Marmaris'e geldi: Galatasaraylı iş adamıyla buluştu
Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva tatil için Marmaris'e geldi. Portekizli futbolcu tatili sırasında Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş ile bir araya geldi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Portekizli futbolcu Bernardo Silva, tatilini Muğla'nın Marmaris İlçesinde geçiriyor.
TATİL TERCİHİ MARMARİS OLDU
Dünyaca ünlü futbolcu Bernardo Silva, sezon öncesi yorgunluk atmak için Marmaris'e geldi. Portekizli yıldızın, Hisarönü Mahallesi'nde bir otelde konakladığı öğrenildi.
Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 31 yaşındaki Silva, tatilini sürdürdüğü ilçede futbolseverlerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı.
GALATASARAYLI İŞ İNSANIYLA BİR ARAYA GELDİ
Türk kulüpleriyle adı transferde anılan futbolcu, Marmaris'teki tatili sırasında Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş ile bir araya geldi.
MANCHESTER CITY'DEN AYRILIYOR
Portekizli futbolcunun Manchester City'den ayrılması kesinleşirken sıradaki adresi ise henüz belli olmadı. Galatasaray'ın da transfer etmek istediği oyuncu henüz son kararını vermedi.