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Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kriz çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Katalanca krizi yaşandı. Barcelona'nın kulüp görevlisi, ilk üç sorunun Türkçeye çevrilmeyeceğini bildirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kriz çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Katalanca krizi yaşandı. Barcelona'nın kulüp görevlisi, ilk üç sorunun Türkçeye çevrilmeyeceğini bildirdi.

Galatasaray'ın Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ve genç futbolcu Pau Cubarsi'nin katıldığı toplantıda, Katalanca soruların Türkçeye çevrilmemesi dikkat çekti.

BASIN TOPLANTISI 45 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Hansi Flick ve Pau Cubarsi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Ancak toplantı planlanan saatten 45 dakika geç başladı. İlk olarak basın mensuplarının karşısına çıkan Pau Cubarsi'ye yöneltilen sorular sırasında dil krizi yaşandı.

İLK ÜÇ SORU TÜRKÇEYE ÇEVRİLMEDİ

Barcelona kulüp görevlisi, ilk üç sorunun Katalanca sorulacağını ve Türkçeye çevrilmeyeceğini belirtti. Görevli, UEFA ve Galatasaray'ın konunun çözümü için büyük çaba gösterdiğini ancak sorunun giderilemediğini ifade etti.

Yaşanan gelişmenin ardından Cubarsi'ye yöneltilen ilk üç soru ve bu sorulara verdiği yanıtlar Türkçeye çevrilmedi. Olay, Galatasaray-Barcelona karşılaşması öncesindeki basın toplantısının öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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