Futbolcusundan İsmail Kartal'a olay gönderme: Bu sözler çok konuşulur

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a Kadıköy’de 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından Milan Skriniar’ın sözleri dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin golünü atan deneyimli stoperin açıklamaları, İsmail Kartal’ın oyun planına örtülü eleştiri olarak yorumlandı.

Skriniar, “Çok fazla alan verdik rakibimize. Fazla açık oynadık. Rakibimiz kontrataklarla fırsat yaratmak istiyordu, bunu da biliyorduk” dedi.

Özellikle “bunu biliyorduk” ifadesi dikkat çekti. Çünkü Skriniar, Beşiktaş’ın nasıl oynayacağının önceden bilindiğini ancak buna rağmen Fenerbahçe’nin rakibin istediği alanları verdiğini açıkça ifade etmiş oldu.

TARTIŞMAYI BÜYÜTEN SÖZLER

Deneyimli savunmacının, “Kompakt kalabilmeliyiz. Ne zaman baskı yapmamız, ne zaman kompakt kalmamız gerektiğini daha iyi belirlemeliyiz. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm üretebilmeliyiz” sözleri de tartışmayı büyüttü.

Takımın ne zaman baskı yapacağı, nasıl kompakt kalacağı, geçiş savunması ve hücumdaki çözüm planları doğrudan teknik organizasyonun konusu.

Skriniar, İsmail Kartal’ın adını vermedi.

Ancak söylediklerinin futbol dilindeki karşılığı oldukça çarpıcıydı.

"Rakibin ne yapacağını biliyorduk ama önleyemedik."