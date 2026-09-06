Talisca dayanamadı: Derbi biter bitmez olay paylaşım

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın sözleşmesini sürpriz bir şekilde fesh etmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri takımına göndermişti.

Anderson Talisca, sarı lacivertli formayla attığı gollerle dikkat çekmişti. Fenerbahçe formasıyla Talisca 75 maça çıkmış ve 44 gol atmıştı. Bu sezona da gollerle başlamıştı.

ANDERSON TALİSCA'DAN OLAY YARATAN PAYLAŞIM

Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenildiği maçtan sonra dayanamadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve

karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda, tutumlarımız her zaman

gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar."

Anderson Talisca'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce kez etkileşim aldı ve sosyal medyada olay oldu.