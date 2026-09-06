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Halk TV Spor Talisca dayanamadı: Derbi biter bitmez olay paylaşım

Talisca dayanamadı: Derbi biter bitmez olay paylaşım

Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde sözleşmesini fesh ederek BAE takımına gönderdiği Anderson Talisca dayanamadı. Derbi biter bitmez olay paylaşım yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Talisca dayanamadı: Derbi biter bitmez olay paylaşım

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın sözleşmesini sürpriz bir şekilde fesh etmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri takımına göndermişti.

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Anderson Talisca, sarı lacivertli formayla attığı gollerle dikkat çekmişti. Fenerbahçe formasıyla Talisca 75 maça çıkmış ve 44 gol atmıştı. Bu sezona da gollerle başlamıştı.

ANDERSON TALİSCA'DAN OLAY YARATAN PAYLAŞIM

Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenildiği maçtan sonra dayanamadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Brezilyalı futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve
karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda, tutumlarımız her zaman
gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar."
Anderson Talisca'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce kez etkileşim aldı ve sosyal medyada olay oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Beşiktaş Anderson Talisca
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