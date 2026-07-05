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Fransa'yı "VAR" kurtardı

2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, zorlandığı maçta Paraguay'ı "VAR"dan gelen penaltı kararıyla yendi. Mbappe şampiyonadaki 7. golünü attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fransa'yı "VAR" kurtardı

2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, son 16 turunda Paraguay'ı zor da olsa yendi ve çeyrek finale yükseldi. Fransa, çeyrek finalde Fas'la karşı karşıya gelecek.

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Paraguay'ın defansif oyunu karşısında pozisyon bulmakta güçlük çeken Fransa, sonuca "VAR" uyarısıyla gelen penaltı golüyle gitti.
65. dakikada Mbappe’nin pasıyla ceza alanına çalımlarla giren Doue, Diego Gomez’in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Tantashev, VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
70. dakikada topun başına geçen Mbappe, kaleci Gill ve topu ayrı köşelere göndererek Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Mbappe, bu turnuvadaki gol sayısını 7'ye, toplamda ise 19'a çıkardı.

PARAGUAY-FRANSA: 0-1

Stat: Philadelphia
Hakemler: Ilgiz Tantashev, Andrey Tsapenko, Timur Gaynullin (Özbekistan)
Paraguay: Gill, Caceres, Velazquez, Gustavo Gomez (Dk. 71 Mauricio), Alderete (Dk. 58 Canale), Alonso, Cubas, Diego Gomez, Galarza, Almiron (Dk. 71 Avalos), Enciso (Dk. 61 Caballero)
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele (Dk. 84 Cherki), Olise, Barcola (Dk. 61 Doue), Mbappe
Gol: Dk. 70 Mbappe (penaltı) (Fransa)
Sarı kartlar: Dk. 19 Barcola, Dk. 81 Kone, Dk. 90+7 Olise (Fransa) (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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