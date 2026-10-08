Formula 1 için kesenin ağzı açıldı: 402 milyon dolar harcanacak

Güney Afrika, 1993 yılından bu yana uzak kaldığı Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapmak için kapsamlı bir hazırlık başlattı. Madencilik sektörünün tanınan ismi Neal Froneman liderliğindeki konsorsiyum, Cape Town yakınlarında inşa edilmesi planlanan 402 milyon dolarlık motor sporları ve gayrimenkul projesini duyurdu.

Swartland bölgesinde 600 hektarlık tarım arazisi üzerinde yükselecek Blue Mountain Racing projesinin en geç 2031 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Eski bir yarış pilotu olan Froneman, girişimin perde arkasını anlatırken "İçimde her zaman biraz yarışçılık vardı, ancak bu çok daha fazla ticari bir fırsatla ilgili" sözleriyle hedeflerini özetledi.

KAPASİTE 125 BİN KİŞİYİ BULACAK

Kurulacak devasa kompleksin aynı anda 125 bin seyirciyi ağırlayacak kapasitede inşa edilmesi planlanıyor. Kalabalığın alandan 3 saat içinde güvenle tahliye edilebilmesi amacıyla N7 otoyoluna 2 adet yeni bağlantı yolu açılması ve demiryolu hatlarının bölgeye entegre edilmesi hedefleniyor. Tesis bünyesinde yarış pistinin yanı sıra 10 bin metrekarelik medya merkezi ile geniş bir amfitiyatro yer alacak.

Girişimin salt yarış organizasyonuyla sınırlı kalmayacağını belirten Froneman, Business Insider Africa'ya "Teknolojiye ilgi duyuyorum ama bu tamamen ticari bir girişim ve bana göre ulusal çıkarların gerektirdiği bir adım" dedi. Projenin hayata geçmesi durumunda bölgede 15 binden fazla kişiye kalıcı istihdam sağlanması ve yarış haftalarında ise 8 bin personelin sahada görev yapması öngörülüyor.

KYALAMI PİSTİ YERİNE SIFIRDAN İNŞAAT

Geçmişte yarışların koşulduğu tarihi Kyalami pistinin yenilenmesi yerine sıfırdan bir merkez inşa etmeyi seçtiklerini belirten Neal Froneman, "Bu sadece yarışı geri getirmek kadar basit bir durum değil" değerlendirmesinde bulundu. Projenin farklı organizasyonlara kapı açacağını vurgulayan Froneman, "Burası sadece bir Formula 1 pisti olmayacak, aynı zamanda bir MotoGP pisti de olacak" ifadelerini kullandı.

Ön hazırlık ve çevre izinleri için şimdiden 120 milyon Rand bütçe ayıran konsorsiyum, toplam kaynağın yüzde 40'ını özkaynak ile karşılamayı planlıyor. Kalan yüzde 60'lık pay borçlanma yoluyla finanse edilirken Froneman, resmi yarış takvimi garantisi gelmeden yatırımcı bulmanın güçlüğüne dikkat çekti. Deneyimli iş insanı yaşanan finansman ikilemini, "Formula 1 ile bir anlaşmanız olmadığı sürece özkaynak fonlayıcılarınızın taahhütte bulunmasını sağlayamazsınız" sözleriyle dile getirdi.