Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'na veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu beşinci ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.

İLK SET LETONYA'NIN

Müsabaka iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı: 12-12. Jansons'ın servis turunda sayılar bulan Letonya farkı 3'e (12-15) çıkardı. Türkiye'nin hücumlarını manşetlerde iyi karşılayan Letonya, farkı koruyarak 20'li sayılara ulaştı. 17-20. Ay-yıldızlılar Kaan Gürbüz'ün üst üste bulduğu servis sayılarıyla farkı kapattı: 21-21. Karşılıklı sayılarla devam eden set 24-24 eşitlikle uzadı. Letonya, birer smaç ve blok sayısıyla seti 26-24 kazandı.

FİLENİN EFELERİ İKİNCİ SETİ ALDI

İkinci sete Murat Yenipazar'ın servis turunda elde ettiği 2 sayıyla başlayan Türkiye, ilk bölümü 11-8 önde geçti. Karşılıklı sayılarla devam eden sette Türkiye, 3 sayılık farkı korudu: 15-12. Letonya'nın 2 sayılık serisine Ahmet Samet Baltacı'nın "ace"i ve bloklarla cevap veren ay-yıldızlı ekip, farkı 4'e (18-14) çıkardı. Son bölümde avantajını sürdüren Türkiye, Letonya'nın farkı 22-22'de kapatmasına rağmen seti 25-23 üstün tamamladı.

LETONYA ÜÇÜNCÜ SETTE HATA YAPMADI

Letonya, üçüncü setin başında 3 sayılık üstünlük kurdu: 7-10. Murat Yenipazar'ın servisleriyle skoru tersine çeviren Türkiye, üst üste 5 sayıyla 12-10 öne geçti. Daha sonra 5-1'lik seri yakalayan Letonya, skoru 13-15'e getirdi. Karşılıklı sayıların ardından Türkiye, Gökçen Yüksel'in smacıyla 19-19 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde Letonya, 22-24'te 2 set sayısından yararlanamadı ve set uzadı. Türkiye'nin servis hatası ve Smits'in sayısıyla seti 26-24 önde bitiren Letonya, seride durumu 2-1'e getirdi.

KAZANAN LETONYA

Dördüncü sete iyi başlayan Letonya, 8 sayılık avantaj yakaladı: 9-17. Oyun üstünlüğünü bırakmayan Letonya, seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

D Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Letonya, son 16 turunda B Grubu lideri ve dünya sıralamasının zirvesindeki Polonya ile karşılaşacak.