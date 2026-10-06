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Halk TV Spor FIFA'da milli takımı yıkacak sonuç: 4 maçlık hezimet sonrası belli oldu

FIFA'da milli takımı yıkacak sonuç: 4 maçlık hezimet sonrası belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde çıktığı 4 maçı da kaybetti. İtalya mağlubiyetinin ardından millilere kötü haber geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
FIFA'da milli takımı yıkacak sonuç: 4 maçlık hezimet sonrası belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçında İtalya'ya konuk oldu. Bolonya'da oynanan maçta millilerimiz sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Gianluca Samacca, 64. dakikada Riccardo Calafiori ve 87. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti. Millilerimizin tek golüyse 61. dakikada Aral Şimşir'den geldi.

SON SIRAYA DEMİR ATTIK

Bu sonuçla birlikte millilerimiz, 2 haftada çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Grupta henüz puanı bulunmayan ay-yıldızlılar son sıraya demir attı.

FIFA'da milli takımı yıkacak sonuç: 4 maçlık hezimet sonrası belli oldu - Resim : 1

MİLLİLERDEN SERT DÜŞÜŞ

Uluslar Ligi için verilen milli ara artık sona ererken FIFA'dan kötü haber geldi. Dünya Kupası'nın ardından FIFA Dünya sıralamasında bin 582 puanla 27. sırada yer alan millilerimiz sert bir düşüş yaşadı.

31. SIRAYA GERİLEDİK

Bin 563 puanı bulunan ay-yıldızlılar, 4 basamak birden düşerek 31. sıraya geriledi. Milliler, İran, Ekvador ve Mısır gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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