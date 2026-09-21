Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor FIFA acımadı: TFF 1. Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı verdi

FIFA acımadı: TFF 1. Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı verdi

FIFA, TFF 1. Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı verdi. Verilen ceza resmen açıklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
FIFA acımadı: TFF 1. Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı verdi

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor.

İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi feshedilen Erling Moe’nin yardımcı antrenörü Trond Strande oldu.

Sergen Yalçın "İnanamıyorum dünya komedisi" demişti: 7'de 7 yaptı Avrupa'yı salladı!Sergen Yalçın "İnanamıyorum dünya komedisi" demişti: 7'de 7 yaptı Avrupa'yı salladı!

KAYSERİSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Eski teknik ekibimizde yer alan Trond Strande kaynaklı 60.000 Euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze FIFA nezdinde 3 dönem transfer yasağı uygulanmıştır. Söz konusu dosya “öde-kaldır” niteliğinde olup, ilgili tutarın ödenmesiyle birlikte transfer yasağı kaldırılacaktır” denildi.

3 GÜN ÖNCE DE YASAK GELMİŞTİ

Öte yandan, Kayserispor ile sözleşmesini fesheden teknik direktör Erling Moe’nin 120 bin, yardımcı antrenör Hussain Etzaz Mozafar’ın ise 60 bin Euro alacaklarından dolayı sarı-kırmızılı takıma 3 gün önce de 3 dönem transfer yasağı gelmişti.

Söz konusu yasağın da öde-kaldır niteliğinde olduğu belirtilmişti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
FIFA Kayserispor
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro